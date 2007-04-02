Катя Лель скоропалительно выходит замуж за известного певца-бизнесмена

О приближающейся свадьбе объявили Катя Лель и Андрей Ковалёв в ходе презентации совместного клипа "Мужчина и женщина", состоявшейся в клубе "Тень" 30 марта, сообщает InterMedia. Новость стала полной неожиданностью для собравшихся журналистов, представителей шоу-бизнеса и деловых кругов. Объявление прозвучало со сцены во время выноса праздничного торта и было закреплено длительным поцелуем. Жениха и невесту поздравила с предстоящим событием присутствовавшая на презентации Алла Пугачёва. Свадьба состоится в конце апреля, о точной дате и месте будет объявлено позднее.