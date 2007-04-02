В дом Пола МакКартни попытался проникнуть маньяк

Неизвестный мужчина, обойдя охрану, попытался проникнуть в дом Пола МакКартни. Вторгшись на автомобиле на территорию усадьбы, мужчина направился в направлении жилища музыканта. Охрана, напуганная тем, что "маньяк", как его окрестили позже, может попытаться убить экс-битла, закрыла специальные ворота на пути незваного гостя. Однако это не остановило мужчину, который направил свой автомобиль прямо через поле, окружающее дом Пола МакКартни. Подъехать к парадной двери вторгшийся во владения музыканта не смог, так как путь ему преградили деревья и небольшая ограда, сообщает NOTW. Тогда мужчина выскочил из транспортного средства и стал во все горло кричать: "Мне нужно с ним встретиться!". После этого, увидев, что к нему приближается охрана поместья, злоумышленник сел в машину и спешно ретировался. Прибывшая полиция гналась за ним несколько километров, после чего мужчина был задержан в соседнем населенном пункте. "Это было ужасно. Все перепугались и подумали, что он собирается убить Пола", - заявил после инцидента источник из окружения музыканта. "Никто не знал, вооружен он или нет. Больше всего беспокоило то, что этот сумасшедший может столкнуться нос к носу с Полом", - добавил источник. Полиция задержала вторгшегося во владения Маккартни незнакомца, отправив его в одну из клиник, где будет определено психическое состояние мужчины. После этого ему, в зависимости от результатов экспертизы, будут предъявлены обвинения. Стоит отметить, что сам Пол МакКартни не был в курсе происшедшего. Планировалось, что музыкант проведет у себя дома встречу с друзьями, однако в последний момент его планы изменились, и экс-битл покинул усадьбу. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Две недели назад полиция задержала другого мужчину, который следил за Полом МакКартни на протяжении четырех дней.