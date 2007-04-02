Российскую неделю моды открыла английский дизайнер Вивьен Вествуд

Накануне в столице стартовала вторая модная неделя - Russian Fashion Week. Ее открыл показ известного английского Дома моды Вивьен Вествуд, который состоялся в павильонах, построенных для RFW на Крымском валу. В коллекции осень-зима 2007-2008 года от Вествуд было все: смелые решения, необычные сочетания тканей, яркие ткани, забавные рисунки и невероятные головные уборы, огромные вязаные шарфы с вечерними платьями, пиджаки, полностью усыпанные блестящими камнями, громадные сапоги и вытянутые вверх шляпы. Вивьен Вествуд утверждает, что все это будет настоящим пиком сезона, главное оставаться самим собой и не бояться экспериментов. Но при этом английский дизайнер, известная тем, что использует при изготовлении своих моделей английские ткани, такие как твид и шотландку, не отказалась от классики - традиционного рисунка в клетку и приталенных плащей. Финальным выходом стало появление невесты, которая была в невероятно пышном и сложном по крою кремовом платье. Сегодня одежда от Вествуд продается в крупнейших магазинах по всему миру. А сама леди Вивьен входит в число лучших дизайнеров XX века. В первый день недели моды состоялся показ российского дизайнера Максима Черницова, который устроил на подиуме настоящую "рыбалку", сообщает ИТАР-ТАСС. Его коллекция, которая ранее в марте была представлена на Португальской неделе моды, так или иначе, соответствовала "рыбацкой" теме: сине-белая полоска, веселые рисунки подводных обитателей на майках, шуточные надписи: "Рыба - зверь". В качестве аксессуаров были использованы бусы из поплавков и лески, а в руках модели несли сети. Максим Черницов - постоянный участник RFW. Он представлял неоднократно Россию за границей, в том числе на Миланской неделе и на международной выставке в Дюссельдорфе (Германия). Понедельник на RFW обещает стать экзотичным - коллекцию впервые представит Дом моды из Южной Африки. Кроме того, состоится дефиле английского дизайнера Дженни Пекхем и шоу одного из самых талантливых модельеров Санкт-Петербурга Леонида Алексеева.