Наркоманка и лесбиянка Ферджи: откровения звезды

Солистка группы Black Eyed Peas Ферджи, которая на днях неофициально приезжала в Россию по частному приглашению, призналась, что была лесбиянкой. 31-летняя певица рассказала, что когда ей было около 18 лет, она бунтовала против строгого католического воспитания, участвовала в оргиях и баловалась наркотиками, сообщает Mirror.co.uk. "У меня был лесбийский опыт в прошлом. Не буду говорить, сколько у меня было мужчин, но я очень сексуальный человек. Когда я проходила через ту фазу, то, бывало, попадала в очень опасные ситуации", - заявила звезда. Ферджи, настоящее имя которой Стейси Фергюсон, поведала, что однажды оказалась втянутой в лос-анджелесские бандитские разборки. "Один раз мне приставили к голове пистолет, когда сорвалась сделка с наркотиками. К счастью, я выпуталась", - рассказала она.