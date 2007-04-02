Палестинцы тоже хотят на «Евровидение»

Палестинцы начали борьбу за право участия в популярном европейском музыкальном конкурсе "Евровидение". О шагах, которые намерены предпринять власти для достижения своей цели, рассказал палестинский чиновник. По его словам, палестинская компания Sabreen договорилась с датской фирмой Superflex o совместном проталкивании среди членов "Евровидения" идеи участия палестинцев в конкурсе. Между тем, правительство Дании выделило 180 тысяч долларов на модернизацию инфраструктуры палестинского телевидения. Чтобы попасть на "Евровидение" палестинцам в первую очередь необходимо, чтобы Палестинская радиовещательная корпорация стала полноценным членом Европейского вещательного союза (ЕВС). Как говорит Фаида Дайбас из компании Sabreen, главным препятствием к преодолению этого первого барьера может стать вопрос о статусе Палестинской автономии. "Они могут сказать, что у Палестины нет государственного статуса. Но мы верим, что у нас все же будет возможность попасть на конкурс", - добавляет она. Музыкальный конкурс "Евровидения" проводится каждый год. Своего участника на соревнование присылает каждая европейская страна. Также - вот уже на протяжении многих лет - своих конкурсантов на "Евровидение" присылает и Израиль. В 1998 году представителю этой страны - трансвеститу Дане Интернэшнл - достался главный приз. В этом году на музыкальное соревнование, которое состоится в Хельсинки, поедет израильская группа "Типэкс". Первоначально израильтяне собирались исполнить песню "Нажми на кнопку" - о ядерной программе Ирана. Однако затем слова песни пришлось изменить. Всего на конкурсе "Евровидения" в Хельсинки будет представлено рекордное число государств: 42.