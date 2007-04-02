Кеды Киркорова. А также взгляд на моду Панайотова и Чумакова

Последний день Недели Моды в Москве изобиловал не только многочисленными показами отечественных дизайнеров, но и визитами звёзд эстрады и телевидения, которые большой дружной компанией посетили демонстрацию коллекции одежды Евгения Лебедева. Мужская осенне-зимняя коллекция дизайнера привлекла внимание Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Александра Панайотова, Алексея Чумакова, продюсера Билана Яны Рудковской, Андрея Малахова и резидентов Comedy Club Гарика Мартиросяна и Павла Воли. Пока артисты общались в vip-зоне, открытой для глаз посетителей, на ограждения напирала толпа любопытных гостей. Многие, вооружившись фотоаппаратами, пытались отловить артистов и после показа. Филипп Киркоров не без удовольствия позировал перед фотокамерами журналистов, принимая профессиональные позы властелина подиума с отрешённым взглядом модели, как бы подчеркивая, что он, мол, в мире моды, как рыба в воде. Одет король римейков был небрежно, но стильно: пиджак, неброская рубашка, джинсы. Однако прикид явно портили кеды с лаковыми застёжками. Алексей Чумаков и Александр Панайотов выглядели аристократично, но не слишком официально. И коллекцию Лебедева «народники» рассматривали с почти профессиональным интересом. - Строгие модели костюмов и чёрные тона, - рассказывает Панайотов, - всегда вариант беспроигрышный. Такие вещи обычно к лицу любому мужчине. В целом, от коллекции немного веяло деловым духом Уолл-стрит и образами «белых воротничков». Но я так одеваюсь редко - слишком консервативный для меня стиль. Алексей Чумаков был в большем восторге от модных фантазий Лебедева, но в недоумении от самих парней-моделей, демонстрировавших костюмы. - Коллекция очень достойная, - признаётся Чумаков. - Но вот сами ребята-модели выглядели, мягко говоря, дистрофично. Надеюсь, начав борьбу со слишком худыми девушками на подиуме, скоро возьмутся и за худосочных парней. Обсудив показ с коллегами по сцене, Чумаков умчался давать интервью телеканалу «Fashion». А Панайотов прогулялся по бутикам, где продавались вещи российских дизайнеров. Однако так ничего и не выбрал, посчитав, что нашим модельерам еще нужно расти и расти, чтобы приблизиться к мастерству западных коллег.