Подольская подарила Преснякову кольцо

Торжество по случаю своего 39-го дня рождения Владимир Пресняков устроил в одном из столичных ресторанов. Шумное застолье завершилось глубоко за полночь песнями и танцами на столах. А начиналось все очень размеренно и спокойно. К назначенному времени подъезжали знаменитые гости - большой друг Преснякова Леонид Агутин (без Анжелики Варум), Игорь Крутой, Дмитрий Маликов с женой, Сергей Мазаев, Алена Свиридова. Оказалась в числе приглашенных и бывшая жена Владимира Лена Ленская, но на торжестве она надолго не задержалась. А вот другая экс-супруга именинника - Кристина Орбакайте ограничилась телефонным поздравлением. Нынешняя «жена» Преснякова Наталья Подольская постаралась сделать все, чтобы этот день рождения надолго запомнился возлюбленному. Певица не сводила с него восторженных глаз и при каждом удобном случае признавалась в любви, пишет «ТД». Кроме признаний в любви, Наташа вручила Володе дорогой подарок - кольцо из белого золота с бриллиантами. Еще один перстень из золота с сапфиром именинник получил в подарок от Леонида Агутина. От Алексея Глызина Владимиру достались золотые часы, от Дмитрия Маликова - модные ботинки. Сын Никита вручил любимому отцу красивую статуэтку для новой квартиры (у Преснякова и Подольской со дня на день ожидается новоселье). Родители, как люди практичные, подарили сыну одежду. Когда часы пробили полночь и гости окончательно расслабились, начались танцы. Разомлевший после нескольких рюмок коньяка Леонид Агутин первый взобрался на стол. Агутин показал пример имениннику и его супруге. И через некоторое время уже они танцевали на столе. Забыв о приличиях, счастливые Владимир и Наташа устроили такие «дикие танцы», что оставшиеся гости не могли оторвать от них глаз.