Бритни Спирс выступит с Pussycat Dolls

Известная хореограф Робин Антин заявила, что к ее танцевальной труппе вскоре примкнет небезызвестная Бритни. Буквально на днях танцевальная группа Pussycat Dolls объявила набор. Желающие попасть в этот известный коллектив проходят достаточно жесткий кастинг. И только лишь Бритни не участвует в отборе. Ее желание принимать в этом участие было встречено незамедлительным согласием. Робин Антин высказала свое мнение касательно принятия Бритни Спирс (Britney Spears): "Мы взволнованы, что Бритни согласилась вступить в ряды Pussycat Dolls. Она столь талантлива, что ее участие в наших шоу выведет нас на несколько иной уровень. К тому же, думаю, не надо рассказывать о чудодейственном влиянии танцев на израненную душу. Бритни, как никто другой, сможет немного отвлечься и восстановить силы. Положительные эмоции от танцев – это то, что ей сейчас нужно!" Pussycat Dolls были созданы в 1995 году хореографом Робин Антин (Robin Antin). Поначалу PCD были чем-то вроде современного кабаре и устраивали танцевальные шоу в престижных заведениях Лос-Анджелеса. После выступления "кошек" в клубе The Viper Room, принадлежащем Джонни Деппу, он сказал: "Вот именно для этого я свой клуб и открывал!" Очень скоро Pussycat Dolls заработали славу самых зажигательных девчонок Западного побережья, и у их продюсеров родилась идея приглашать разных звезд побыть участницами Pussycat Dolls на одну ночь. Актрисы, модели и певицы сразу выстроились в очередь: Кристина Агилера, Гвен Стефани, Памела Андерсон, Келли Осборн, Пинк — это только часть тех, кто надевал секси-прикиды и отдавался танцу с ними на одной сцене. Бритни Спирс уже принимала участие в шоу PCD. Ее желание вновь выступить с "кошками" говорит об одном - поп-певица начинает потихоньку приходить в себя.