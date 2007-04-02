Наоми Кэмпбелл заработала $250 тысяч на общественных работах

Как известно, на прошлой неделе Наоми Кэмпбелл провела на общественных работах пять дней - всемирно известная модель мыла полы и чистила туалеты в Департаменте водопровода и канализации Манхэттена. Эта работа стала частью ее наказания за избиение домработницы мобильным телефоном. Никакая оплата топ-модели не предусматривалась. Однако за эти пять дней Кэмпбелл заработала немалую сумму, сообщает агентство «Турне». Оказывается, некий журнал платил ей 50 тысяч долларов в день за демонстрацию дизайнерской одежды по дороге на общественные работы и обратно.