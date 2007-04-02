Раскрыта связь Лолиты и Хулио Иглесиаса

В середине апреля на сольные концерты Лолиты в качестве зрителя приедет Хулио Иглесиас, правда младший. С братом Энрике Иглесиаса Лолита дружит давно. Их познакомили общие друзья и с тех пор у звезд очень теплые отношения. Вот, и сейчас Хулио примчится в Москву, чтобы поддержать подругу. А заодно и сам выступит с единственным концертом в одном из московских клубов в рамках своего первого Европейского тура. Россию для своего европейского дебюта музыкант выбрал не случайно. "Ваша страна с детства интересовала и манила меня, как сказка о чудесной стране, где исполняются многие желания и куда непременно хочется попасть. Я хочу осуществить столь давнюю и желанную мечту - увидеть и полюбить Россию так, как ее любят в моей большой музыкальной семье отец и брат!" - рассказал певец. Скорее всего, Иглесиас-младший если и не полюбит Россию, то забыть точно никогда не сможет, если уж гидом по стране будет хлебосольная певица Лолита. Недавно певица согласилась участвовать в проекте Первого Канала "Король ринга". Его противником на ринге будет Борис Моисеев, который тщательно готовится к историческому бою и старается не пропускать тренировки, в отличие от Лолиты. "Какие там тренировки? Никак Лола не готовится! У нас сейчас гастроли в Латвии. Нет ни одного свободного дня. Морально к бою с Борей она всегда готова, они же обожают друг друга", - поделился пресс-атташе певицы. Латвийские гастроли Бориса и Лолиты совпали, и когда у певицы был долгожданный выходной, она приехала в Ригу на концерт к Моисееву. После концерта у них даже осталось немного сил и времени, чтобы пообщаться. По признанию певицы, она очень любит Ригу, особенно гулять по городу. Даже в плотном гастрольном графике, Лолита выкроила время, и прошлась по рижским магазинчикам. Там она купила сувениры друзьям и одежду для дочки. Скоро звезда на несколько дней вернется в Москву. В это время и состоится долгожданный бой с Моисеевым. Также Лолита планирует снять несколько выпусков программы "Без комплексов". Недавно появилась информация, что проект закрывают. Пресс-атташе Лолиты очень удивлен этим: "Программу "Без комплексов" закрывают с первого дня, как она вышла. Но у проекта очень высокие рейтинги. Программа же планировалась на один сезон, но потом контракт продлили. Сейчас пока не известно ничего. Но до конца августа мы точно в эфире".