Ведущая Дома-2 шокировала публику своей грудью (Шокирующие ФОТО)

Дебют Ксении Бородиной в качестве манекенщицы состоялся на показе Marmalade в рамках Недели Моды в Москве. Одно из ее платьев было действительно эпатажным и даже шокировало публику. "Да уж! - говорит Ксения. - У меня была наполовину открыта грудь! Мой выход произвел настоящий фурор, потому что у меня был самый откровенный наряд. Все мужчины, которые сидели в первых рядах просто обалдели. Мне аплодировали, даже свистели. Наверное, это мне и помогло справиться со страхом". По словам девушки, за несколько минут до выхода на подиум у нее от ужаса дрожали коленки. "Ведь я никогда не работала манекенщицей, - призналась Бородина. - Во время показа на тебя глазеет огромная толпа. Ладно бы они просто смотрели. Так ведь каждый твой шаг фотографируют! Так что ты понимаешь, что сейчас все внимание приковано к тебе. Тебе нужно красиво продефилировать, показать одежду дизайнера. Честно говоря, в прямом эфире я чувствую себя комфортнее, чем на подиуме!"