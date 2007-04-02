Брэд Питт и Лео ДиКаприо не поделили фильм

Актеры борются за права на римейк документального фильма. Компания Брэда Питта Plan B заинтересована в работе над критической документальной лентой Джеймса Скарлока, в которой речь идет об «одержимости» американцев «жизнью в кредит». Брэд Питт намерен превратить оригинальную картину “Maxed Out” в масштабный художественный фильм с голливудским актерским составом в ключе “Fast Food Nation”. Как сообщает ресурс TMZ, компания Plan B уже связалась с агентами Джеймса Скарлока. Оказалось, что вскоре после этого к Скарлоку обратились представители компании Леонардо ДиКаприо Appian Way Productions, которые тоже проявили интерес к документальной картине. Никаких соглашений относительно прав на экранизацию фильма пока не было подписано. Представитель Леонардо ДиКаприо опровергает эту информацию, а Брэд Питт не комментирует сложившуюся ситуацию.