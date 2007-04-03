На Сальму Хаек охотятся папарацци

Учитывая то количество внимания, которое обрушилось на нее в последнее время, актриса держится весьма достойно. На выходных Сальма Хаек (Salma Hayek) была сфотографирована настойчивыми папарацци у входа в нью-йоркскую гостиницу. Скорей всего наступит время, и она перестанет появляться в столь публичных местах. Ведь не секрет, что СМИ особо пристально преследуют знаменитостей, когда те прогуливаются с кем-то в паре или когда становится известно, что актриса или певица забеременела. Отцом будущего ребенка и спутником по жизни знаменитой актрисы станет французский бизнесмен Франсуа Пино (Francois Pinault). 44-летний жених Хайек - Франсуа-Анри Пино - занимает пост исполнительного директора в принадлежащей его семье компании PPR, занимающейся производством предметов роскоши. PPR, в частности, выпускает продукцию под такими всемирно известными брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Stella McCartney. 40-летняя Сальма Хаек является одной из самых известных голливудских актрис. Главная роль в фильме "Фрида" несколько лет назад принесла ей номинацию на награду Американской киноакадемии.