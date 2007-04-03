Мать вьетнамского мальчика не имееет претензий к Джоли

Мать усыновленного Анжелиной Джоли мальчика - Пакса Таена - заявила, что не имеет претензий к его новым родителям Фам Ту Дун - наркоманка, которая оставила своего новорожденного сына у дверей одного из вьетнамских приютов и исчезла, поэтому бумаги об усыновлении были подписаны бабушкой и дедушкой Пакса. Это вызвало опасения, что документ не имеет силы и настоящая мать может потребовать ребенка обратно. Опасения оказались напрасными: мать Пакса призналась, что о лучшей доле для сына она и не мечтала и очень рада за него.