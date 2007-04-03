Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс разводятся

Шестилетний брак голливудских актеров Кэтрин Зеты Джонс и Майкла Дугласа находится на грани краха, пишет таблоид "ФактNews". "Раздоры продолжаются уже давно", - заявил журналу один из друзей звездной пары. "Раньше они проводили вместе много времени. Когда они познакомились, у них совершенно не было свободного времени, но они всегда находили моменты друг для друга. Сейчас, когда они совершенно свободны, они едва выносят друг друга", - добавил источник. "Как только они оказываются в одной комнате, начинается скандал. Ситуация очень взрывоопасная", - свидетельствует источник. Недавно 62-летний Майкл, который на 25 лет старше своей жены, очень разозлил Кэтрин, когда в шутку заявил репортерам, что хочет сняться в фильме со своей женой, чтобы ее убить. "Я буду стариком-злодеем, у которого молодая жена. Мы найдем ей молодого любовника, и я ее убью", - сказал актер. Осведомленные источники говорят, что Дуглас не случайно так пошутил. Ведь до этого папарацци сфотографировали, как на церемонии в Майами Кэтрин ходила под ручку со своим 39-летним коллегой по фильму "No Reservations", актером Аароном Экхартом.