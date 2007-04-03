Скандал в мировом шоу-бизнесе. Примадонна судится с рэппером 50 Cent

Алла Пугачева оказалась вовлечена в международный музыкальный скандал: фрагмент из ее песни, написанной в 1978 году, – «Сонет Шекспира» – звучит в одной из композиций самого популярного на сегодняшний день в мире рэппера 50 Cent. Незаконное использование чужого произведения заставило задуматься ведущих музыкальных критиков – ситуация стала достойным ответом на бесконечные уличения российских артистов в плагиате. Пока сама Алла Борисовна даже не знает о том, что фрагмент ее песни из альбома «И в этом вся моя печаль» звучит в треке чернокожей звезды – песня Piggy Bank вовсю штурмует западные хит-парады. – То, что на обложке диска 50 Cent не указано имя Пугачевой как автора, может оказаться серьезной проблемой. Если бы имя было обозначено, то максимум, что Алла Борисовна могла бы предъявить рэпперу, это просьбу поделиться финансовой выручкой, – рассказал «Твоему ДНЮ» юрист Андрей Сафронов. – В этом же случае Пугачева имеет право предъявлять иск, так как использование чужого произведения без разрешения и указания авторства юридически некорректно. Песня, в которой звучит часть песни, написанной Аллой Пугачевой на слова Шекспира (перевод Маршака) для кинофильма «Женщина, которая поет», называется Piggy Bank. «Свиная куча» – в записи композиции с таким колоритным заголовком невольно приняла участие главная звезда российской эстрады. К созданию неожиданного международного дуэта приложил руку дальновидный продюсер 50 Cent мистер Needlz. Наизусть зная законы шоу-бизнеса, Needlz, видимо, посчитал, что деловых отношений между артистами, проживающими в разных странах, они не касаются. – Я считаю, что каждый имеет право использовать любой кусок любой песни в своем произведении, – прокомментировал ситуацию известный музыкальный критик Артемий Троицкий. – А Алле Борисовне Пугачевой надо только порадоваться, что часть ее песни попала в хит какого-то черненького парнишки. Как в руках певца могла оказаться запись песни российской примадонны, можно только догадываться. Вместе со звездой мирового рэпа Needlz прилетал в Россию чуть менее года назад, в июне 2006 года, на церемонию вручения премии канала «МузТВ». Однако ни один, ни другой американец не был замечен в компании Аллы Борисовны. Заморские гости тогда коротали вечера в компании Тимати и «татушки» Юли Волковой. Вероятно, после нескольких дней пребывания в российской столице 50 Cent и его продюсер и стали обладателями аудиозаписи со старой песней Пугачевой, которую спустя время бесцеремонно использовали в своем материале. Момент, взятый из «Сонета Шекспира», повторяется на протяжении всей песни несколько раз.