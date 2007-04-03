Пьеха неудачно пошутил с бабушкой

3 апреля 2007, 10:45

Стас Пьеха несмотря на ангельскую внешность в юности, по его собственному признанию, был хулиганом. Да и теперь артист порой способен на совершенно бессердечные поступки. Например, однажды он чуть было не довел своего администратора до инфаркта, устроив жестокий розыгрыш. "Помню, 1 апреля у нас был запланирован концерт в Белоруссии, - рассказал Стас в интервью газете "АиФ-Суперзвезды". - Я подъезжаю к аэропорту и за 40 минут до вылета звоню своему администратору и таким заспанным голосом говорю: "Привет! Только проснулся… Кажется, у нас сегодня было что-то по расписанию, только вот не помню что. Не напомнишь?" Она — в шоке: "Как это — только проснулся? У нас концерт в Белоруссии, самолет улетает… Ты представляешь, что будет?!" "Ну а что будет?.. — отвечаю. — Это проблема администратора. Ты должна была проследить, чтобы я вовремя проснулся. А я-то тут при чем?" Она так разнервничалась, что трубку швырнула. Я в это время уже подошел к стойке регистрации, хлопаю ее по спине: "Привет!" Ну, конечно, пришлось бежать покупать валокордин". "Народный артист" Алексей Чумаков тоже любит подшучивать над друзьями. "День дурака я люблю больше, чем Новый год, - признался певец. - Розыгрыши — моя стихия, мои друзья об этом хорошо знают. Однажды моя подруга заявила, что ее разыграть просто невозможно. Мы решили это проверить. Мы были у нее дома, а жила она на 6-м этаже. Я сел на подоконник у открытого окна. Юля — назовем эту девушку так — сидела напротив меня в кресле. Мы болтали о всякой ерунде. Тут у нее зазвонил телефон. Она поднимает трубку, говорит "алло", улыбается и поворачивается ко мне спиной. Я резко спрыгиваю с окна и прячусь под кровать, находящуюся рядом. Буквально через минуту Юля заканчивает разговор, поворачивается ко мне, видит пустой подоконник и кричит: "Мамочки!" С визгом подбегает к окну… и видит на асфальте "тело". На ее лице — дикий ужас. Озирается, ищет телефон, который у нее так и остался в руках, и не может его найти. В это время я, наглотавшись пыли под кроватью, чихаю. Бедная Юлька вздрагивает, честно говоря, думал, ей станет совсем плохо. Но тут она начинает громко хохотать…" "Признаю, что розыгрыш довольно жестокий, и рекомендую слабонервным людям его не демонстрировать. Вообще-то я за добрые шутки и веселье", - добавил Чумаков. А вот Николай Басков и сам становился жертвой чужих шуток. "Самым грандиозным розыгрышем в моей жизни был, пожалуй, случай, когда мне с утра стали звонить люди и поздравлять с новой должностью, - поделился артист. - Из их слов узнал, что, оказывается, назначен директором Большого театра. Я подумал, что все, предварительно сговорившись, надо мной подшучивают. Но вскоре выяснилось, что эту новость передали по одному из центральных каналов. Я даже позвонил в Большой, чтобы удостовериться, что ничего не путаю. И только ближе к вечеру сообразил, какое на календаре было число — естественно, первое апреля". "Сам я просто обожаю подкалывать и разыгрывать своих близких и коллег, - признался Николай. - В основном все мои шутки просты, но сильны по воздействию. Обычно я увольняю людей, которые на меня работают. Нет, конечно, не по-настоящему. Но они-то об этом не знают. Так что, когда я сижу с кем-нибудь, а в комнату заходит, например, мой директор, я могу пошутить: "Знакомьтесь — мой бывший директор!" После такого представления реакция окружающих может быть самой непредсказуемой, но всегда — крайне забавной. Видимо, все слишком серьезно относятся к своей карьере, чтобы сразу почувствовать неладное. Зато когда понимают, что я шучу, потом еще долго со смехом вспоминают эти розыгрыши".

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