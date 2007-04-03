Бритни поделила детей (Скандальные подробности)

Певица Бритни Спирс достигла соглашения относительно условий развода со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном. После пятичасовой встречи, на которой присутствовали адвокаты обеих сторон, бывшие супруги подписали "глобальное соглашение, касающееся всех вопросов, связанных с их браком". Об этом сообщил юрист, представляющий интересы Федерлайна. Адвокат Спирс не стал комментировать ситуацию. Напомним, что 21 марта 2007 года Бритни Спирс выписалась из клиники по лечению алкогольной и наркотической зависимости Promises, где провела четыре недели. В реабилитационный центр она попала после совершения нескольких странных поступков: например, она сбежала из другой клиники на острове Антигуа в Карибском море после суток пребывания там, побрилась наголо и сделала себе на запястье новую татуировку. Отклонения в поведении Спирс появились после того, как 7 ноября 2006 года певица подала на развод с Федерлайном. Между бывшими супругами возник конфликт, связанный с оформлением опеки над двумя их малолетними сыновьями. В данный момент нет информации о том, на каких именно условиях сошлись Спирс и Федерлайн.