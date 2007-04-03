Амалия Гольданская стала мамой в третий раз

Актриса Амалия Гольданская, не так давно сменившая свое имя на экзотическое Амалия&Амалия, в субботу вечером родила третьего ребенка. Девочка весом 3380 граммов и ростом 50 см появилась на свет в столичном роддоме № 25, пишет "Твой ДЕНь". Год назад Амалия Гольданская здесь же, в платном отделении "Здоровое поколение", родила своему третьему мужу, банкиру Вадиму Беляеву, сына Германа. А вот сейчас подарила и дочку. Теперь в большой семье Амалии трое детей: Диана, Герман и новорожденная малышка. Счастливый муж актрисы, узнав о начале схваток, тут же примчался в клинику и весь вечер провел у жены и дочери. "Мы решили назвать девочку Евангелиной, – говорит Амалия. – Редкое и очень красивое имя". По словам актрисы, и она, и новорожденная чувствуют себя отлично. Амалия уже прикладывала дочку к груди. "Она такая миленькая, – смеется счастливая мать. – Хотя сначала я мечтала подарить мужу еще одного сына". Беременность актрисы протекала с осложнениями, поскольку организм был ослаблен предыдущими родами. Но появление на свет Евангелины прошло успешно. Операционного вмешательства не потребовалось. Актрису выпишут, как только она немного окрепнет, говорят врачи.