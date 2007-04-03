Жене Безрукова пришлось обратиться к психиатру

Супруга актера Сергея Безрукова, устав от груза накопившихся проблем, решила отправиться на прием к известному теледоктору Курпатову. Оказывается, сейчас Ирина Безрукова переживает кризис среднего возраста и особенно остро чувствует свою невостребованность в профессии. "Самого по себе кризиса среднего возраста не существует, а могут появляться проблемы в период определенных перемен в жизни, - говорит сам доктор Курпатов. - С ними можно справиться в каждой конкретной ситуации, вместо того чтобы искать причины в каком-то кризисе". У Ирины Безруковой проблема действительно очень конкретная - в последнее время она практически не снимается в кино в серьезных ролях. С помощью доктора Курпатова актриса попыталась разобраться в том, почему она невостребованна.