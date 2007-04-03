Скрипка Страдивари продана за $3 000 000

Директор информационного департамента американского отделения торгового дома Christie's Тоби Усник сообщил, что скрипка работы Антонио Страдивари 1729 года продана за 2 миллиона 728 тысяч долларов. "Это прекрасный результат, почти втрое выше первоначальной экспертной оценки", - сказал специалист. Известно, что первым хозяином скрипки был берлинский дилер и эксперт Август Ричерс, который продал скрипку "Мисс Прайс" - студентке местной консерватории. Последним владельцем инструмента стал нью-йоркский продюсер Сеймур Соломон. В минувшую субботу уникальная возможность сыграть на скрипке Страдивари была предоставлена в Нью-Йорке всем желающим. В прошлом году другой инструмент работы Страдивари был продан на аукционе Christie's за рекордную цену в 3,5 миллиона долларов.