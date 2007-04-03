В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения детских кумиров

В субботу вечером завершилась 20-я ежегодная церемония вручения наград Nickelodeon Kids Choice Awards. Обладателей наград определяли в результате голосования телезрителей детского телеканала Nickelodeon. В общей сложности в процедуре выбора наиболее достойных звезд шоу-бизнеса приняли участие 25 миллионов человек. Награду в самой престижной номинации - Wannabe Award ("Звезда, на которую мы хотим быть похожими") - на 20-й церемонии получил комик Бен Стиллер. Звание "любимого киноактера" дети в 2007 году также присвоили комику - Адаму Сандлеру. Награда "любимой киноактрисе" досталась юной кинозвезде Дакоте Фэнниг. Лучшим фильмом года дети назвали "Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца". Сыгравший в фильме одну из главных ролей Джонни Депп также претендовал на Kids Choice Awards в номинации "любимый киноактер", однако проиграл Адаму Сандлеру. Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал "Делай ноги", а мультсериалом - "Губка Боб-Квадратные штаны". В "музыкальных" номинация победили: Black Eyed Peas, ставшие группой года, Джастин Тимберлейк - исполнитель года и Бейонс Ноулс - исполнительница года. По многолетней традиции церемонии, каждого обладателя Kids Choice Award обливают "зеленой слизью". Лишь однажды этот порядок был нарушен - когда певица Пинк получала несколько лет назад награду "лучшей исполнительнице", ее облили "слизью" розового цвета, соответствующей ее сценическому псевдониму. Kids Choice Award считается одной из самых веселых церемоний награждений в Голливуде, что ежегодно привлекает на нее звезд шоу-бизнеса. На этот раз присутствовали Николь Кидман со своими детьми, Хилари Дафф, Джессика Альба, Винс Вон, Ларри Кинг с детьми, Мэнди Мур, Гвен Стефани и другие.