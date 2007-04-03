Леонардо ДиКаприо стал на защиту белых медведей

На самом деле этот актер в рядах экологических активистов сравнительно недавно, но то что он уже успел сделать – вселяет огромную надежду. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) появится в апрельском выпуске журнала Vanity Fair, где предстанет перед читателями в несколько непривычном образе. Дело в том, что актер является ярым борцом с загрязнением экологии. Некоторое время он активно лоббировал очищение вод в международном масштабе, теперь же его нынешней целью стало предотвращение угрозы глобального потепления. Им же был снят документальный фильм "Одиннадцатый час" (11th Hour), где повествуется о проблемах глобального потепления и восстановления экосистемы планеты. Недаром на обложке журнала Леонардо изображен вполне воинствующе, находясь среди ледников, он готов бороться за тех, кто не может защитить себя, за ту экосистему, которая вполне может исчезнуть, если человечество вовремя не задумается. Актер рассказал о своей позиции: "В то время как администрации Буша игнорирует положение экологии, которая стремительно направляет белых медведей к списку вымирающих видов, мир в это время празднует рождение Нута, детеныша, рожденного в неволе, в Берлинском зоопарке. Теперь маленький Нут стал мощным символом того, что наша планета может потерять во время глобального потепления." Создатели образа ДиКаприо неспроста использовали ледники юго-восточной Исландии, недаром и маленький Нут расположился у ног Леонардо. Предполагается, что эти фото натолкнут читателей на понимание того, что в действительности происходит с природой. Актер в своем интервью рассказал о том, что животные должны жить в характерной для них среде, о том, что человек абсолютно не имеет никакого права захватывать животное, помещать его в неволе, а потом на всем этом строить какие-то трогательные сцены восхищения, оправдывая свои злостные поступки заботой о подрастающем поколении. "Глобальное потепление - это не только экологический вызов номер один, но и одна из самых важных проблем, стоящих перед всем человечеством", - пояснил ДиКаприо в своем недавнем интервью.