Рома Зверь выпустит одежду «От Зверя»

Солист группы «Звери» Роман Билык собирается выпустить свою линию одежды под маркой «От Зверя». Добившись успеха в шоу-бизнесе, Рома Зверь задумал покорить модельный бизнес. Идея открытия собственного модного магазина преследовала артиста почти год, наконец, он решил взяться за ее воплощение. По словам певца, основными покупателями моделей станут его поклонники и друзья, пишет газета «Твой день». Роман планирует выпускать как женские, так и мужские наряды. Однако перевес все же будет сделан в сторону дамской одежды, так как поклонниц у Ромы гораздо больше, чем поклонников. Помимо этого Билык подумывает о съемках киноленты по собственному сценарию. «Сам напишу сценарий, и сам же буду играть в главной роли», - говорит Роман. Как известно, он уже снимался в кинофильме про Дмитрия Донского. Но первый блин оказался комом. Фильм не вышел в прокат, и зрители так и не увидели Зверя-киноактера. Теперь Роман решил сам снять кино о жизни и интересах современной молодежи. Певец планирует сравнить нынешнюю молодежь и молодежь 80-х: «Это будет своеобразный ремейк популярной кинокартины «Москва слезам не верит».