Земфире подарили Ренату

Приятный сюрприз преподнес своей любимой певице Земфире известный екатеринбургский художник Сергей Парфенюк: живописец подарил Земе портрет Ренаты Литвиновой. - Эта работа - из моей новой коллекции «Богиня», главным лейтмотивом которой стала тема божественной сути женщины, - говорит Парфенюк. - Центральная работа этой коллекции создана под впечатлением, произведенным божественным творчеством Ренаты Литвиновой. Эту картину я и подарил Земе. Взяв в руки полотно, Земфира несколько удивилась. Она долго рассматривала картину, а потом вдруг восторженно воскликнула: - Да этот портрет и впрямь напоминает Ренату! Земфира заявила, что обязательно увезет это произведение искусства домой и повесит в своей гостиной, сообщает газета «Твой день».