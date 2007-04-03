СРОЧНО! Сердючка осталась без трусов

Артист в образе Верки Сердючки так расплясался на сцене одного из развлекательных комплексов украинского города Бровары, что резинка на его спортивных штанах разорвалась. – Господи, какой кошмар, я так и без трусов могу остаться, – смеялась Сердючка, постоянно подтягивая брюки. Но штаны продолжали предательски сползать, так что в конце концов артистка удалилась со сцены, чтобы переодеться, пишет газета «Твой день». – Слушайте, я так больше не могу. Оставляю с вами своего незаменимого музыканта, он поиграет, а вы потанцуйте. Я пойду за кулисы, сниму «ці кляті штани» и вернусь, – сказала Верка и исчезла за кулисами.