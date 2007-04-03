Киркорова жестоко разыграли

Первого апреля Киркорова удалось разыграть лишь одному человеку. Он безошибочно предположил, что заденет певца за живое только одна тема - грядущее «Евровидение» и участие в этом конкурсе Дмитрия Колдуна. Напомним, что Филипп написал для «фабриканта» песню и теперь продюсирует парня. Представитель белорусской делегации Александр Тихонович в «День дурака» позвонил Киркорову и скорбным голосом сообщил, что в связи с многочисленными скандалами вокруг Киркорова и Колдуна на «Евровидение» решили отправить других артистов, но с той же песней, поскольку права на эту композицию Филипп передал представителям Белоруссии. Певец поверил бы в то, что его разыгрывают, если бы Тихонович не дал ему послушать песню Work your magic в исполнении совершенно незнакомых звезде музыкантов. От ужаса певец схватился за голову и еще долго не мог прийти в себя. - Как же так? Разве это возможно? - не уставал удивляться Филипп. Впрочем, Киркоров недолго мучился - спустя некоторое время Тихонович признался певцу, что безжалостно разыграл его, пишет газета «Твой день». - Это был первый случай, когда меня удалось разыграть первого апреля, - признался певец. - Обычно я не клюю на подобные штучки, но тут попался. Когда услышал свою песню в исполнении других артистов, всерьез поверил, что назревает новый скандал.