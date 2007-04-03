Александр Маршал готовится к юбилею

В преддверии своего 50-летнего юбилея, который Александр Маршал будет отмечать 7 июня, музыкант трудится днями и ночами. На студии «Квадро диск» завершается работа над новым альбомом, рабочее название которого - «Ночь длинных теней», сообщает агентство «Турне». Также завершается работа над саунд-треками к историческому боевику «Мальтийский крест» и военной драме «Сердце врага». «Я, как в давние времена, собираюсь встретить свой юбилей «новыми трудовыми достижениями» - говорит Александр. - Юбилейный концерт пройдет или в «Олимпийском», или в Кремлевском дворце».