СРОЧНО! Влад Топалов избил своего директора

Ужасным мордобоем закончилась последняя встреча Влада Топалова с его директором и другом Денисом Воробьевым. Специально для нового телешоу Первого канала «Король ринга» певец решил научиться профессиональным ударам у тренера по боксу. И на первой же тренировке нокаутировал своего директора. Вначале Топалову предложили попробовать себя в качестве основного участника. Однако певец не смог бы постоянно присутствовать на съемках из-за чересчур плотного графика. Поэтому он согласился принять участие в одном из показательных боев. Кстати, в начале переговоров ему предложили биться на выбор с «заклятыми друзьями». Либо с Тимати (с которым у Влада конфликт из-за Юли Волковой), либо с Сергеем Лазаревым (с ним еще конфронтация со времен группы Smash). Но потом эта идея столкнуть на ринге непримиримых противников сошла на нет. И биться с Топаловым предложили Стасу Пьехе и Роме Билыку. Сравнив весовые категории, «фабрикант» сразу же отказался, а главный «зверь» российской эстрады посчитал ниже своего достоинства драться с представителями попсы. На свою первую тренировку в спортклуб Топалов приехал за несколько часов до отлета в Америку. Тренер Ашот Иванович показал певцу пару профессиональных ударов, которые Влад тут же отработал на своем директоре, нокаутировав его с первого же раза. – Здорово, мне очень понравилось, – признался "ТД" после тренировки Топалов. – Я раньше никогда не увлекался боксом. В Англии занимался регби и футболом. Это такой адреналин, оказывается! Пока буду в Америке, обязательно найму себе профессионального тренера по боксу – Майка Тайсона как вариант. (Смеется.)