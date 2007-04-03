Пугачева купила сорок соток в Крекшине

Десять лет назад Алла Борисовна уже выстроила себе загородный дом на берегу подмосковной реки Истры в поселке Пятница. Правда, сейчас бывает в имении и парится в своей знаменитой баньке крайне редко. - Там живет наш внук Никита. Со всеми ребятами местными дружит. Алла ему крутой квадроцикл купила, вот он на нем с пацанами и гоняет, - рассказал дедушка Никиты, Владимир Пресняков-старший. Отдав резиденцию внуку, Примадонна задумалась о новой даче. И, как нам стало известно, выбрала землю в популярном среди деятелей эстрады месте - подмосковном поселке Крекшино, пишет «Комсомольская правда». Жители Крекшина охотно показали около сорока соток огороженной земли - новые владения Аллы Борисовны в дачном товариществе «Лесное озеро». - Пугачева была тут всего один раз с охраной, - рассказали дачники из Крекшина. - Природа наша ей понравилась: лес кругом, воздух чистый. Ее владения находятся неподалеку от домика Наташи Королевой. Правда, Алла Борисовна пока строительство не начала, там так и остались голая земля да скромный домишко. - Пугачеву я сама в «Лесном озере» еще не видела. Но разговоры, что она купила землю в Крекшине, действительно по поселку ходят, - сказала Наташа Королева. Говорят, что Примадонне приглянулась в Крекшине не только природа, но и серьезная система безопасности. На территорию, где расположены дачи Варум и Агутина, Лещенко, Винокура, Королевой, проникнуть непросто: «Лесное озеро» огорожено от любопытных глаз высоким забором, по периметру которого зорко следят за прохожими камеры наблюдения. Через шлагбаум могут проехать только местные жители. А гости въезжают только по предварительному звонку охране от звездных дачников. Риэлторские компании утверждают, что сотка земли в Крекшине на сегодняшний день стоит не менее четырех тысяч долларов.В тусовке рассказывают, что пару лет назад Алла Борисовна купила еще один участок земли в Подмосковье - близ станции Столбовая в Чеховском районе. - Алла Борисовна собиралась строить тут большой дом. Сначала купила участок у речушки, потом еще три клочка земли поблизости с ним приобрела, - вспоминает охранник дачного товарищества «Содружество». В последний раз Пугачеву там видели два года назад: Примадонна приезжала сюда вместе с внуком Никитой. Ходят слухи, что в «Содружестве» Алла Борисовна строить ничего не собирается. В окружении певицы нам объяснили, что, скупая подмосковные земли, Примадонна просто выгодно вкладывает в них свои гонорары.