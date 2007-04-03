Ягодицы Фриске пользуются популярностью у женщин

Солистка группы «Блестящие» Юля Ковальчук призналась в своей симпатии к… ягодицам Жанны Фриске. Проходя мимо коллеги на одном из светских мероприятий, игривая блондинка не смогла сдержать своего восторга по поводу аппетитных форм бывшей «блестяшки». Ущипнув Жанну за филейную часть, Юля сказала, что давно мечтала это сделать и что она искренне восхищается попой Фриске. Как пишет "ТД", поведение младшей коллеги вызвало лишь довольную улыбку Жанны: она-то знает, что с этой частью тела у нее все в полном порядке. Только вот на вечер Фриске выбрала, видимо, другого «щипача»: вечеринку она покинула в компании журналиста Андрея Лошака.