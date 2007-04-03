УЖАС! Антонов избивает женщин

Скандалы, которые Юрий Антонов закатывает на гастролях, почти так же знамениты, как его песни. Но если раньше певец и композитор просто материл зрителей со сцены и доводил до истерик организаторов, то на прошлой неделе в Мордовии случилось такое, что Антонова обвинили в грабеже. 30 марта певец и композитор приехал в Саранск на поезде. По словам попутчиков, нервничать заезжей звезде было вроде бы не из-за чего: поезд прибыл по расписанию, погода была солнечная, да и настроение у певца, сошедшего на перрон, судя по выражению его лица, было вполне благодушное. Однако чтобы его испортить, понадобилось совсем немного - всего несколько вспышек фотоаппарата местной журналистки, пишет «Комсомольская правда – Саранск». - Я успела сделать лишь два-три кадра, - рассказывала позже Юлия Честнова, фотокор одной из саранских газет, - как вдруг Антонов и двое сопровождающих его мужчин набросились на меня и отобрали фотоаппарат. Вся эта сцена разыгралась публично, и лицезреть кумира в гневе смогло огромное количество людей. Редакция газеты тут же обратилась с заявлением в милицию. - Формально в действиях Антонова усматриваются признаки сразу нескольких преступлений - грабеж, хулиганство и т. д., - отметил начальник штаба ЛОВД на станции Рузаевка Федор Фролов. - Но окончательная оценка его действиям будет дана чуть позже. Забавно, что в данном случае, по оценке экспертов, при желании «грабеж» можно рассматривать и как «грабеж в составе организованной группы»: была же охрана, свита певца... Но как удалось выяснить, вокзальный дебош звезды, скорее всего, закончится отказом в возбуждении уголовного дела с формулировкой «За отсутствием в действиях гражданина Антонова состава преступления». Единственное, на что отважились местные стражи порядка, это изъятие у певца отобранного фотоаппарата стоимостью 3700 долларов. Правда, журналистке его пока не вернули. По действующему УК за грабеж в составе организованной группы Антонову и компании светил бы весьма солидный срок - от 6 до 12 лет - и штраф, и то, как говорится, при добром прокуроре. Впрочем, неприятности для взбалмошного гастролера на этом не закончились. Возмущенные нападением на коллегу фотографы всех саранских газет решили устроить акцию. Вечером у здания Республиканского Дворца культуры, где выступал Юрий Антонов, был организован настоящий пикет. Фотографы готовились ослепить певца фотовспышками при выходе. Но, почуяв неладное, администраторы певца попытались уговорить журналистов разойтись, а потом попросту «эвакуировали» Антонова через черный ход. В Пензе концерт Юрия Михайловича омрачился из-за аналогичного инцидента. Антонов уже спел несколько песен и вдруг... остановил концерт. Он попросил одного из зрителей убрать мобильный телефон, которым тот записывал выступление на видео. Парень подчинился не сразу, не испугала его и охрана, к помощи которой воззвал певец. Антонов рассердился не на шутку: - Я не стану продолжать концерт, пока вы, молодой человек, не уберете телефон! Охрана, отберите у него мобильник или выпроводите вон! Секьюрити заставили парня убрать телефон. Зоркий Юрий Михайлович больше концерт не прерывал и продолжал радовать народ своими хитами. Сам концерт начался почти с получасовой задержкой, пишет «Комсомольская правда – Пенза». Зал был забит до отказа, среди зрителей - довольно много молодежи, которую не отпугнули дорогие билеты. Однако большинство, конечно, люди постарше, чья молодость пришлась на 70-80-е годы. Антонов вышел на сцену в строгом черном костюме и белой рубашке. Переодевался всего один раз, в не менее строгий, но уже серый костюм и черную рубашку. Вместе с артистом приехали шесть музыкантов, при этом Антонов иногда сам себе подыгрывал на синтезаторе. Несмотря на то, что концерт прошел хорошо, после его окончания Антонов был явно не в духе. За кулисами досталось всем - от обслуживающего персонала до свиты певца. Претензии Юрия Михайловича были высказаны далеко не в печатной форме. Видимо, после концерта это своеобразный «выпуск пара». Зритель, к счастью, не услышал ругани и ушел вполне довольный свиданием со звездой.