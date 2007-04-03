Рома Зверь снимет римейк фильма «Москва слезам не верит»

Солист группы «Звери» Роман Билык хочет снять молодежную киноленту по собственному сценарию. - Сам напишу сценарий, и сам же буду играть в главной роли, - признался певец на гастролях в Воронеже "ТД". Роман уже снимался в кинофильме про Дмитрия Донского. Но первый блин оказался комом. Фильм не вышел в прокат, и зрители так и не увидели Зверя-киноактера. Теперь Роман решил сам снять кино о жизни и интересах современной молодежи. Певец планирует сравнить нынешнюю молодежь и молодежь 80-х. - Это будет своеобразный римейк популярной кинокартины «Москва слезам не верит».