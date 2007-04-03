Скандальная ночь Аниты Цой

Певица Анита Цой оказалась в центре скандала. Многие поклонники ее творчества не поняли, почему Анита решила устроить презентацию своего нового видеоклипа Lover в гей-клубе. На сцене клуба Анита четко дала понять, что она выступает за любовь, и совершенно не важно какой ориентации это чувство. К тому же клип Lover еще во время его съемок был назван скандальным. "Наша героиня решает, что ей нужен любовник. Как поется в песне Аниты, она "силиконит своё тело", одевается в модный прикид, а "Lover-а все нет". Как только она преображается в гламурную стерву, на жизненном пути ей попадаются одни лишь геи!" – рассказывает о видеоролике его режиссер и стилист Алишер. В гей-клубе певица исполнила десять песен. Она показала собравшимся на концерт настоящее шоу с танцорами в экзотических костюмах. А в конце под возмущенные возгласы звезды травести Зазы Наполи Анита даже спустилась в зал и потанцевала вместе с публикой. Заза была в шоке и растерянно наблюдала со сцены за происходящим. Затем Анита объявила, что ей тоже пора расслабиться и отдохнуть, ведь к тому моменту было уже больше четырех часов утра, и покинула публику. Но за кулисами она еще долго принимала цветы и поздравления.