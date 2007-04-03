Билан напишет книгу о большой любви

Совсем недавно страна была буквально шокирована информацией о том, что бывшая девушка Димы Билана по определённым причинам не смогла родить ему ребёнка. Для того, чтобы как-то утешить и поддержать близкого человека, Дима уделил своё драгоценное время подруге, пригласив её полюбоваться видами Москвы с большой высоты. "Первое время я был в шоке. Очень переживал и даже плакал. Слава богу, что Настя осталась жива", - признался Билан корреспонденту газеты "Жизнь". Однако, в жизни Димы была ещё одна девушка по имени Ляля, которая в своё время очень сильно огорчила певца. В начале года Билан встретился с ней во время поездки в Лондон, а сейчас Дима признался, что мог бы написать целую книгу по сюжету романа с Лялей. "Это была самая большая моя любовь. Когда-нибудь я напишу об этом книгу. Знаешь, сколько мне поступало предложений от разных издательств?" - Билан поделился своими эмоциями с журналистом издания. "Скорее всего, это будет трилогия с жизненными зарисовками, моими взглядами. Но сейчас даже думать об этом нет сил. У меня просто нет на это времени. Если я еще и книгу буду писать, то в таком ритме можно вообще не проснуться! А наша с Лялей любовь достойна самого эмоционального романа. Ради нее я совершал безумные поступки. Мы с ней запланировали отпуск в Индии, и я, дав ей слово, что обязательно туда поеду, отказался от концертов", - делится планами артист.