Необычное имя дочери Амалии

Мы уже писали о том, что в минувшие выходные актриса Амалия&Амалия в третий раз стала мамой. У актрисы и ее супруга Вадима Беляева родилась дочь. Кстати, счастливый отец лично присутствовал на родах, сообщает Дни.ру. "Слава богу, все прошло легко. Но, честно сказать, полностью за процессом я наблюдать не стал. Зато первым принял дочку на руки", - похвастался довольный муж Амалии. Имя для девочки молодые родители выбрали быстро. Надо отметить, что имя у новорожденной весьма необычное - Евангелина. Напомним, у Амалии уже есть дочь Диана от предыдущего брака с бизнесменом Александром Гольданским. А нынешний супруг артистки стал отцом ее сына Германа. Вадим признается, что теперь они с Амалией хотели именно девочку, и их мечта сбылась. Бизнесмен уже подготовил для любимой жены шикарный подарок - эксклюзивные золотые часы марки Jager-LeCoultre, пишет "Комсомольская правда".