Владимира Преснякова бросила жена

Владимир Петрович Пресняков свой 61-й день рождения отмечал без любимой супруги Елены. В этот праздничный день артистка бросила мужа ради работы, сообщает Дни.ру. Зато в друзьях недостатка не было, да и прочие родственники пришли поздравить именинника. Не забыл об отце и Владимир Пресняков-младший, явившийся на праздник вместе с невестой Натальей Подольской. Торжества по поводу своего дня рождения Пресняков-старший устроил в одном из столичных ресторанов. "Все в сборе, Лены только нет, она сегодня на работе, - посетовал Владимир Петрович. - Но ничего, вот Володька здесь вместе с Наташей, самые близкие друзья, вон там сидит еще один мой друг - помощник Гуса Хиддинка Игорь Корнеев". Подарки имениннику дарили самые разнообразные. Владимир Пресняков преподнес отцу эксклюзивные наручные часы, экс-невестка Лена Ленская порадовала именинника новой меховой курткой из горного архара. А внук Никита подарил деду новый фильм в стиле "Матрицы", который снял сам лично, и диск с панк-музыкой собственного сочинения. А спустя два дня в семье Пресняковых снова отмечали день рождения – уже Преснякова-младшего. На поздравлять именинника пришли Леонид Агутин, Сергей Мазаев, группа "А-Студио" в полном составе, Игорь Крутой и многие другие артисты, пишет "Комсомольская правда".