«Пираты» бъют рекорды ещё до выхода в прокат!

"Пираты Карибского моря. На краю света" до своей официальной премьеры поставили первый рекорд. Первый трейлер картины, официальная премьера которого состоялась 19 марта, за одну только неделю посмотрели 375 миллионов человек, как в интернете, так и по телевизионному ящику. Как сообщает media-news.ru, компания Walt Disney Motion Picture Group, в лице ее призидента Марка Зоради, испытывает оргазмические припадки счастья. 375 миллионов человек посмотрели первый трейлер фильма - это может значить только одно - "Пираты Карибского моря. На краю света" ждет оглушительный кассовый успех - хороший повод для счастья. Правда в этой бочке меда - без ложки дектя не обошлось: премьере трейлера в сети предшествовал скандал с утечкой уже дублированной версии, которая была размещена не некоторых интернет-сайтах за сутки до объявленной компанией Walt Disney датой. Это еще больше подогрело интерес людей к третьей части пиратов карибского моря. Не лишнем будет напомнить: фильм "Пираты Карибского моря. На краю света" стартует в Российском прокате 24 мая 2007 года. И совсем не лишнем будет посмотреть этот самый засмотренный первый трейлер фильма еще раз, тем более, что мы вам еще и новый постер в нагрузочку даем...