Экс-супруга Мерилина Мэнсона показала, чего лишился муж

Бывшая жена Мерилина Мэнсона, модель и танцовщица Дита Фон Тиз говорит, что пока не готова встречаться с мужчинами, однако ее карьера идет вверх. В интервью People она сообщила, что у нее нет времени на свидания, сейчас ее не интересует личная жизнь, она хочет полностью сосредоточиться на карьере. И действительно, Дите сопутствует успех. В пятницу, 30 марта, она получила премию за фотогеничность - Most Photogenic Ever. Позже, в рамках благотворительного тура Дита фон Тиз отправилась в Сеул, где пожертвовала награду в размере 100 миллионов долларов организации по борьбе со СПИДом. Кроме того, в апрельском номере журнала "Пентхауз" появились обнаженные фотографии Диты под заголовком: "Посмотрите, чего лишился Мэнсон". Самое интересное, что модель не снималась для этого журнала. В нем опубликованы присланные ее поклонниками фотографии, сделанные еще до замужества Диты. Фон Тиз подала на развод 29 декабря прошлого года после года совместной жизни с Мэнсоном. Она указала традиционную для таких случаев причину - "непреодолимые разногласия".