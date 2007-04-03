Луцк против участия Сердючки в «Евровидении»

Украинские националисты выступили против участия Верки Сердючки на международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Сообщается, что акции протеста прошли по всей Украине. В ходе мероприятий проводились театральные представления и собирались подписи несогласных с тем, чтобы Андрей Данилко выступил на международном конкурсе в Хельсинки. По мнению инициативной группы, Верка Сердючка представляет собой "гротескный стереотип глупой украинской деревенщины". По мнению протестующих, Украина вообще должна снять своего исполнителя с грядущего конкурса "Евровидение 2007". Отмечается также, что выступление Андрея Данилко "может нанести ущерб украинской международной репутации". В то же время, по мнению других, Данилко, выступающий в образе истеричной дамы средних лет, имеет большие шансы на успех. Напомним, что украинский представитель был выбран абсолютным большинством и является "поп-идолом Украины и любим многими гражданами страны", передает BBC. Это уже не первое выступление украинских националистов против участия Верки Сердючки в "Евровидении". Ранее они уже выступали с подобными заявлениями. Клипа на песню, с которой Верка Сердючка собирается покорять "Евровидение": "Уровень артиста Сердючки – это выхолощенная деградационная культура, которая воплощает в себе дешевую кабацкую балаганщину, которая абсолютно неприсуща украинской национальной культуре. Своим шарадством и своей убогостью Верка Сердючка способна лишь позорить настоящее украинское искусство", - говорилось в их обнародованном ранее заявлении.