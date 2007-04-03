Ирина Лазарену стала лицом линии Кейт Мосс

Известная канадская модель и барабанщица Ирина Лазарену (Irina Lazareanu) стала лицом линии, разработанной Кейт Мосс (Kate Moss) для сети магазинов Topshop. По иронии судьбы, именно благодаря Кейт Ирина в своё время занялась модельным бизнесом – девушки познакомились несколько лет назад, когда Лазарену играла в группе бойфренда Кейт Пита Дохерти (Pete Doherty), Babyshambles, и в декабре 2005 года Мосс предложила ей сняться для номера французского журнала Vogue, приглашённым редактором которого она тогда была. С тех пор карьера 24-летней Лазарену пошла в гору – она снималась в кампаниях Balenciaga, Chanel, Mulberry и Hugo Boss, участвовала во многих показах сезона осень/зима 2007. В то же время Ирина продолжает заниматься и музыкой – в настоящее время она принимает участие в записи нового альбома Шона Леннона (Sean Lennon). «Кейт почувствовала, что Ирина воплощает дух её линии для Topshop – фарфоровая кожа, большие глаза, толстая чёлка в стиле 60-х – всё это произвело на Кейт впечатление», - сообщает информированный источник. Линия KM TopShop дебютирует 1 мая в головном магазина TopShop, расположенном в Лондоне на Oxford Circus.