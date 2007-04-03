Dolce & Gabbana открыли ресторан

Когда речь заходит о дизайнерском дуэте Dolce & Gabbana, слово «роскошь» - одно из первых, приходящих на ум. А золотой цвет уже не первый год являться ключевым в коллекциях знаменитых итальянцев. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что новый проект Доменико Дольче и Стефано Габбана назван в честь этого драгоценного металла. «Gold» - такое название будет носить ресторан, который модельеры открыли на днях. Ресторан, расположившийся в одном из престижных кварталов Милана, имеет несколько уровней. Например, на первом этаже располагается бистро, которое будет открываться в первой половине дня, к ланчу. А наверху – более роскошный зал, где можно будет насладиться популярной во всем мире итальянской кухней в ее классическом исполнении. Как и следовало ожидать, «золотая» отделка в декоре ресторана используется повсеместно. Впрочем, как утверждают дизайнеры, тематика самого популярного в мире драгоценного металла имеет не только декоративную составляющую. Конечно, прямая аллюзия на достаток и роскошь очевидна, но золото в ресторане «Gold» присутствует в качестве символа. «Это непобедимый, солнечный цвет, который символизирует красоту и чувственное наслаждение», - прокомментировали дизайнеры.