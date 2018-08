Эволюция внешности Майкла Джексона (Ужасающие ФОТО)

{-1}Майклу Джексону скоро полтинник. Сталина он не помнит, но Хрущева-то точно застал молодым. Потому что родился Майкл Джексон в 1958 году. Сейчас он мог бы быть обаятельным стареющим чернокожим дядькой.....если бы не его, так сказать, маленькие странности. . В детстве Джексон был симпатичным мальчиком с обычным для афроамериканцев широким носом. С 5 лет он начал выступать, а в 11 уже был настоящей звездой. Ничто, как говорится, не предвещало… Это одна из последних фотографий Джексона в «первозданном виде». Здесь ему 21. 1984 год 26 лет Джексон делает первую операцию. Сужение кончика носа. И хотя перемену замечают все, негативных комментариев практически не слышно. Во-первых, нос выглядит очень естественно. А во-вторых, любовь публики к певцу в этот период слишком велика. Еще бы! На дворе 84 год: выходит знаменитый альбом "Thriller", Джексон подписывает контракт с Pepsi. На публике он шутит, улыбается, демонстрирует лунную походку. Жизнь прекрасна. 1985 год 27 лет Ой! Майкл зачем-то еще больше зауживает кончик носа и делает перманентный макияж глаз. И вроде бы на этой фотографии у него еще накрашены губы. Однако до публичного скандала еще далеко. В это время певца окружает целая армия адвокатов, продюсеров, помощников и менеджеров, охраняющих его личную жизнь и репутацию. В общем, дела у Майкла идут хорошо. Выходит песня "We are the world", и на парня сыплются всевозможные награды. 1987 год 29 лет Это уже начало конца. Теперь уже в обществе заговорили серьезно. Во-первых, Джексон еще больше заузил нос и крылья носа. Во-вторых, у него откуда-то появились выразительные скулы, но, самое главное, его кожа из шоколадной вдруг стала белой! Вначале он это отрицал, а потому вдруг заявил, что страдает болезнью Витилиго, из-за которой в организме возникает дефицит пигмента, а на коже появляются розовые пятна. Версия не выдерживает никакой критики, над Майклом начинают подхихикивать. Кто-то даже распространяет злую шутку: "Только в Америке можно родиться чернокожим мужчиной, а умереть белой женщиной". 1991год 32 года Нос становится треугольным, крылья совсем плоскими, кончик очень острым и ко всему этому в челюсти появился здоровенный квадратный имплантант с ямочкой. Майкл прячется от публики за черными очками, чем вызывает новую волну шуток по поводу того, что он - это на самом деле не он, а его сестра ЛаТойя. Ну конечно! Наверное, поэтому никто никогда не видел их вместе в одной комнате. А вообще, дела у Майкл плохи. Общение с прессой проходит в манере "Оставьте меня в покое", "У меня тяжелая болезнь" и "У меня было трудное детство". 1997 год 38 лет Эта фотография в американском журнале была подписана «Alcoholic Housewife». По-русски примерно «Бытовой женский алкоголизм». 2000 год, Майклу 41 Вааау! Теперь он стал похож на козочку. Видно, что сделал подтяжку, и, вроде бы, пытался починить нос. Во всяком случае, крылья снова стали широкими, а в кончике появилась новая пумпочка. И в челюсти теперь уже другой имплантант - поуже. Не говоря уже, о новой растительности на лице… 2001 год, Джексону 42 Где-то в эти годы появляется информация о том, что у Джексона с носом какие-то проблемы. Не то провалился, не то отвалился... 2001 год , 42 года Эту фотографию сделала поклонница Майкла Джексона. Она поймала певца, когда тот выходил из своего лимузина. Фотография получилась тааакой страшной, что девушка немедленно продала ее местной желтой газете. В том же году Резиновая обезьянка в черном парике - так описывали Майкла Джексона присутствующие на суде журналисты. На скамье подсудимых Джексон оказался после того как по неизвестной причине сорвал 2 своих концерта в Нью-Йорке. Продюсер Марсель Авраам выставил Майклу неустойку в 21 миллион долларов, а Джексон заявил, что он просто решил остаться дома посмотреть телевизор. Сделать эту фотографию репортеры смогли только в здании суда, на улице певец прятал лицо под медицинской маской, объясняя это тем, что в воздухе много микробов…. А паричок симпатичный. Сентябрь 2004 Газеты утверждают, что Майклу Джексону сделали новый нос. Нашелся один смелый немецкий хирург Вернер Манг, взял хрящ из уха певца и соорудил новый нос с учетом, так сказать, особенных пожеланий заказчика. В беседе с журналистами доктор признал, что его пациент сделал немыслимое количество пластических операций. После каждого альбома Джексон зауживал свой нос все больше и больше, пока хрящевая ткань просто не атрофировалась. Теперь все будет хорошо. Наверное…. Немного информации. Эстетическая ринопластика (пластика носа) — это пластическая операция, направленная на изменение формы и/или размеров наружного носа. Задачей ее является создание нового гармоничного внешнего вида, при сохранении индивидуальных характерных черт лица. Наиболее подходящим возрастом для выполнения эстетической ринопластики является период с 20 до 35-40 лет, однако, в отдельных случаях, операция может быть сделана в любом возрасте. Пластика носа является хирургическим вмешательством и выполняется под общим обезболиванием в сочетании с местной анестезией. В связи с этим пациенту необходимо пройти комплексное обследование, включающее клинико-лабораторное обследование и консультации специалистов (ЛОР, терапевта, анестезиолога). Для успешного проведения операции и предупреждении осложнений пациенты должны предупредить врача о наличии хронических и острых заболеваний на момент предполагаемой операции, перенесенных заболеваниях, возможной аллергической реакции на лекарственные препараты и т.д. В случае отклонений в результатах клинико-лабораторного обследования, выявленных специалистами противопоказаний к поведению оперативного вмешательства, а также несоответствия требований пациента ожидаемому результату, в проведении операции может быть отказано. Методика пластической операции пластике носа зависит от задач стоящих перед хирургом и имеющихся условий. Суть вмешательства состоит в коррекции костных и хрящевых структур, формирующих остов носа. Существует две методики проведения этой операции: с наружным разрезом на коже перегородки носа («открытая» ринопластика) и с использованием только внутриносовых разрезов («закрытый» способ). При «закрытом» способе операции имеется по одному небольшому разрезу в каждой ноздре, которые не видны снаружи и через некоторое время с трудом различимы даже при врачебном осмотре. После проведения «открытой» ринопластики остается рубец на кожной части перегородки носа, который в норме мало заметен. Кроме того, иногда используют дополнительные разрезы кожи у основания ноздрей. Рубцы после этих разрезов, как правило, почти не заметны. Оба метода позволяют получать хорошие результаты. Длительность операции по пластике носа строго индивидуальна, и обычно составляет 2-3 часа. После ринопластики в течение нескольких дней используют фиксирующую повязку и внутриносовые тампоны. Ринопластика, как и любое хирургическое вмешательство, сопровождается естественными изменениями в зонах коррекции. Возможны незначительные болевые ощущения на первые сутки. Синяки под глазами сохраняются до 10-14 дней. В первые дни обычно наблюдается отёк носа, как видимый, снаружи, так и внутри, что может проявляться заложенностью носа. Небольшая отёчность тканей наружного носа может сохраняться до 3-4 месяцев, что, обычно, не заметно для окружающих. Спинка и кончик носа могут временно иметь сниженную чувствительность. Процессы формирования и перестройки тканей после ринопластики, как правило, длятся до 6-8 месяцев, в отдельных случаях до 1 года. Принято считать, что окончательный результат операции по пластике носа можно оценить не ранее этого времени. Сроки восстановления нормального уровня социальной активности зависят от индивидуальных особенностей и объёма проведенной операции по пластике носа. Большинство пациентов могут выйти на работу через 4-5 дней после операции. Однако в течение первых месяцев могут быть некоторые ограничения в диете, значительных физических нагрузках, сексуальных контактах, курении и некоторых видах деятельности. В течение 5-8 недель после операции не рекомендуется носить очки в тяжёлой оправе. Так как каждая операция по пластике носа требует тщательного индивидуального планирования, то любые возникающие вопросы, связанные с предстоящей операцией, необходимо обсудить на консультации. По материалам: rezonans.info, plastikanosa.ru, Клиника лазерной медицины Сан Лазар.