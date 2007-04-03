Сумашедшая Джоли усыновит еще одного ребенка

Актриса, которая недавно усыновила вьетнамского мальчика Пакса Тьена, планирует принять в свою семью девочку из Чада. У Анджелины Джоли (Angelina Jolie) помимо Пакса Тьена (Pax Thien), имеются еще двое усыновленных детей: камбоджийский сын Мэддокс (Maddox) и эфиопская дочь Захара (Zahara) - однако как сообщают СМИ, намерение актрисы удочерить девочку из Чада, вызвано желанием "уравновесить семью". Источник, приближенный к семье Анджелины рассказал: "Энджи и Брэд хотят удостовериться, что Захара не чувствует себя отчужденной, потому что она единственный "черный" ребенок в их семье. Она чувствует, что ее дети нуждаются в балансе лиц, основанном на цвете кожи. Анджелина Джоли фактически влюбилась в однолетнюю девочку из Oure Cassoni и попросила, чтобы ее адвокаты незамедлительно начали процесс удочерения."