Кевин Федерлайн заработал на разводе с Бритни Спирс $1 млн

Муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн получил от нее 1 млн долларов по соглашению о разводе. Журнал Forbes оценивает состояние Бритни Спирс в 100 млн долларов. Напомним, на прошлой неделе супруги подписали соглашение, касающееся их бракоразводного процесса. После пятичасовых переговоров в Лос-Анджелесе в присутствии адвокатов Спирс и Федерлайн поставили свои подписи под "контрактом, регулирующим основные моменты их развода", сообщает Digital Spy. Как сообщается, подписанный парой договор основывается на брачном контракте, которые они заключили до свадьбы, состоявшейся в сентябре 2004 года. Спирс и Федерлайн договорились об опеке над своими двумя детьми, 18-месячным Шоном Престоном и 6-месячным Джейденом Джеймсом. Как сообщается, мальчики будут жить с Бритни, однако Кевин имеет право посещать их в любой удобный момент. Соглашение должно быть одобрено лос-анджелесским судом до того, как брак звездной пары будет окончательно расторгнут. Напомним, когда Бритни подала на развод 7 ноября 2006 года, в качестве причины она указала "неразрешимые противоречия". Спирс претендовала на полную опеку над детьми с правом Кевина навещать их в установленные дни. Однако Федерлайн буквально на следующий день обратился в суд с требованием полной опеки Джейденом Джеймсом и Шоном Престоном. Кроме того, Кевин потребовал от бывшей жены алиментов, которые в итоге ему удалось получить.