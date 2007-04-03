Линдсей Лохан сдружилась со Стюартами

На днях актрису видели завтракающей в компании с Кимберли Стюарт. Модель и светская львица Кимберли Стюарт (Kimberly Stewart) ни чем не хуже Пэрис Хилтон, к тому же их семейка так же богата на скандальность и гениальность в таком нехитром деле, как привлечение к себе внимания. К примеру, совсем недавно, сын Рода Стюарта (Rod Stewart) и брат Кимберли, Шон Стюарт (Sean Stewart), искупался средь бела дня голышом в океане под объективами фотокамер. Интересно предположить, что же выльется из дружбы Линдсей с этим нескучным семейством.