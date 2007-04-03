Биологическая мать сына Джоли сожалеет

Биологическая мать мальчика заявила, что невероятно счастлива тому факту, что ее сын нашел счастье в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта. Британская газета News of the World разыскала бывшую мать Пакса Тьена (Pax Thien) в одном из вьетнамских поселков. 29-летняя женщина рассказала британскому изданию о причинах, по которым она отказалась от сына. Мало того, женщина искренне надеется, что в будущем, когда ее родной сын подрастет, он сможет простить ее. Об усыновлении Анджелиной Джоли ее сына: "Я хочу когда-нибудь увидеть моего сына вновь, чтобы сказать ему, что я обо всем сожалею. Я смогу достучаться до его сердца и рассказать ему, почему я решилась отказаться от него. Надеюсь, что у него теперь все будет хорошо. Его ждет обеспеченное будущее с кинозвездой, а я – нехорошая мать. Я не была в состоянии заботиться о своем сыне." О своих надеждах на будущее: "Я понимаю, что не смогла бы заботиться о нем. Я не могу прокормить даже себя, должным образом, уже не говоря о ребенке . Я питаюсь один раз в день. Я только надеюсь, что однажды я увижусь с ним только, чтобы посмотреть на него, взглянуть на то, как он вырос. Единственное, что я хочу знать, что он в порядке и что его новая мать любит его." О ее родителях, которые подписали документы об усыновлении без ее согласия: "Я ничего не могла поделать. Я была не способна изменить то, что уже случилось." Об отце Пакса, который оставил ее, когда она была беременной: «Я оставила ребенка, потому что свято верила, что мой бойфренд женится на мне. Я мечтала растить своего ребенка и быть счастливой в браке. Но он предал меня.» О принятии ею до двух доз героина на день: "Я действительно хочу завязать с этим. Я знаю, что наркотики могут убить меня. Если я научусь управлять этим, я начну жить нормальной жизнью. Я действительно тоскую по моей бабушке и моей семье. Но пока я знаю, что не могу бросить наркотики, я не смогу появиться дома. Я знаю, что мой отец рассержен на меня, и я знаю, что соседи будут смеяться надо мной и моей семьей. Я не хочу, чтобы мой сын стыдился меня, когда он вырастет."