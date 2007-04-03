СРОЧНО! Как Наоми Кэмпбелл и Ферджи тайно развлекали олигархов (Потрясающие подробности)

Одна из самых известных в мире топ-моделей Наоми Кэмпбелл, совсем недавно убиравшая полы в гараже за то, что избила телефоном свою домработницу, прилетела расслабиться в российскую столицу на три дня. «В Москву Наоми приехала по приглашению своего друга-бизнесмена Руслана, - рассказал сенатор Умар Джабраилов. - Выглядит она потрясающе: лучше, чем раньше». В этот визит в Москву Наоми, по слухам, посетила клуб «Дяgilev Project», где праздновал свой день рождения ее знакомый бизнесмен. «Новорожденного» наряду с Любой Успенской, Пелагеей, Ираклием и Сосо Павлиашвили развлекали и западные звезды - одна из самых популярных сейчас в мире певиц Ферджи, Энрике Иглесиас и рэппер Баста Раймс, пишет «КП». Чернокожая супермодель чувствовала себя в своей тарелке и быстренько напилась, начав с шампанского и закончив водкой. Ферджи остановилась в престижном отеле «Golden Apple» на Малой Дмитровке. Разместилась она в двухкомнатном номере на самом верхнем этаже гостиницы. Каждое утро звезда поддерживала форму в фитнес-клубе, а также сходила на экскурсию в Кремль с персональным гидом. Наоми, в свою очередь, жила в «Swiss Hotel». Одним из ее требований было постоянное наличие холодного шампанского в номере. Повеселившись на славу в Москве, Наоми улетела в Лос-Анджелес.