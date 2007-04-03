Стинг и Маккартни попали в список номинантов на награды за классику

Коллекция музыки Стинга для лютни и оратория сэра Пола Маккартни включены в шорт-лист номинантов на премию Classical Brit Awards, которая состоится 3 мая в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, передает BBC. Их конкуренткой в номинации "Лучший альбом года" являются 19-летняя шотландская виолончелистка Никола Бенедетти, которая также отмечена в категории "Лучший инструменталист" и "Лучший молодой британский исполнитель". В линейке номинантов на "Лучший альбом года", который выберут слушатели радио Classic FM, всего представлены 10 исполнителей. В частности, уэльская певица - меццо-сопрано Катерина Дженкинс, которая получила призы в 2005 и 2006 годах, уэльский Fron Male Voice Choir и британский хоральный квартет All Angels и другие. Шотландская виолончелистка Бенедетти поборется за "инструментальную" награду с победителем прошлого года норвежским пианистом Лейфом Ове Андснесом, а также с британской трубачкой Алисон Балс. В номинации "Лучший молодой британский исполнитель" также представлены шотландский тенор Ники Спенс и английский скрипач Рут Палмер. В списке претендентов на награды в области классической музыки также значатся уэльский баритон Брин Терфель, мексиканский тенор Роландо Виллазон и британский хор The Sixteen ("Шестнадцать") – все они имеют по две номинации. Русское сопрано Анна Нетребко попала в номинацию "Певец/певица года", наряду с Роландо Виллазоном и английским баритоном Саймоном Кинлисайдом. Среди композиторов в категории "Лучший саундтрек года" награду может получить Джордж Фентон за музыку к программе "Планета Земля", получившей ранее награду телекомпании BBC, Джон Уильямс за вклад в фильм "Мюнхен" Стивена Спилберга, а также Джеймс Ньютон, который создал саундтрек к фильму Деревня". Награда "Лучшему современному композитору" может достаться Джону Адамсу, Карлу Дженкинс и сэру Питеру Маквеллу-Дэвису.