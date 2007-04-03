Партнер Писанки Николай Коваленко занимается стриптизом

За время соревнований члены украинской команды по-настоящему сдружились. И окончание съемок отметили фееричной вечеринкой, которую жители французской деревеньки Мондженевр еще долго будут вспоминать. -Я танцевал без отдыха около четырех часов, - с улыбкой вспоминает Николай Коваленко. – Под конец даже устроил настоящее шоу. Я ведь преподаю современные танцы, в том числе хорошо знаю стрип-пластику. В кафе, где проходила наша вечеринка, был шест. И я изобразил на нем несколько движений, не раздеваясь, конечно. Если Николай Коваленко сразил всех звезд своими заводными танцами, то Владислав Яма удивил вокальным талантом. Оказывается, он умеет… читать рэп. «Где лучшие тусовки? В Мондженевре! Где лучшие подруги? В Мондженевре!..» - вдохновенно цитировал Влад. Кстати, эту оду в стиле рэп он сочинил сам, а идейным вдохновителем Владислава стал Макс Бахматов. - Наша вечеринка настолько поразила хозяина кафе, что он бесплатно угостил нас бутылкой самого дорогого шампанского, - рассказывает Инна Цимбалюк. – И признался, что еще никогда не видел настолько искреннего веселья.